Ma cosa mi stai dicendo?

Italiano: Aggettivo: interrogativo: quale Che libro stai leggendo, oggi.. esclamativo: quale; quanto Che idea insensata!.. Congiunzione: introduce una frase che specifica l'oggetto So che non vuoi questo.. introduce una frase che specifica una causa Mi spiace che sia successo.. introduce una frase che specifica un fine Li ho avvisati che non vengano.. introduce una frase che specifica una conseguenza Era così contento che mi abbracciò tre volte.