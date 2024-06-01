Il cervo le ha ramose

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il cervo le ha ramose' è 'Corna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORNA

Perché la soluzione è Corna? Le corna sono strutture ossee che si sviluppano sulla testa dei cervi, caratterizzando questa specie e distinguendola da altre. Questi organi, che crescono e si rinnovano annualmente, sono fondamentali per la comunicazione e il dominio tra i maschi durante la stagione degli amori. La presenza di corna ramose evidenzia un aspetto distintivo del cervo, che utilizza queste strutture anche per difendersi e impressionare i rivali. La loro forma complessa rappresenta un simbolo di forza e maturità per questi animali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il cervo le ha ramose". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il cervo le ha ramose nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Corna

Quando la definizione "Il cervo le ha ramose" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il cervo le ha ramose" conferma che la soluzione 'Corna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Corna

C Como O Otranto R Roma N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il cervo le ha ramose" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Corna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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