Lo è il Brezel tedesco

: Il pane è un prodotto alimentare ottenuto dalla fermentazione, dalla formatura a cui segue una lievitazione, e successiva cottura in forno di un impasto a base di farina (normale o integrale), cereali e acqua, confezionato con diverse modalità, arricchito e caratterizzato frequentemente da ingredienti che si differenziano seguendo le tradizioni locali. Il pane azzimo non è lievitato e si presta alla conservazione per lunghi periodi.

Italiano: Sostantivo: pane ( approfondimento) m sing (pl.: pani) . (gastronomia) prodotto alimentare ottenuto dalla lievitazione e successiva cottura di un impasto di farina di cereali, acqua e condimenti il pane contiene un alto quantitativo di sale. per dimagrire bisogna mangiare pane integrale.. metafora del cibo consumato quotidianamente, o in senso lato anche del sostentamento economico che si ottiene lavorando cosa hai da rimproverarmi quando mi ammazzo per portare il pane quotidiano anche per te.