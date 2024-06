Animale delle savane

: Nonostante il loro basso grado di diversità, le iene costituiscono una componente fondamentale della maggior parte degli ecosistemi africani. Con appena quattro specie attuali (a loro volta classificate in quattro generi monospecifici), sono una delle più piccole famiglie dell'ordine dei Carnivori, nonché dell'intera classe dei Mammiferi. Gli Ienidi (Hyaenidae, dal greco aa, hýaina) sono una famiglia di mammiferi carnivori feliformi.

Italiano: Sostantivo: iena ( approfondimento) f sing (pl.: iene) . (zoologia) (mammalogia) mammifero della famiglia dei Canidi residente in ambienti caldo-aridi delle zone desertiche ed è noto per il suo verso simile ad una risata e per la sua abitudine di nutrirsi delle carogne avanzate da altri animali; la sua classificazione scientifica è Hyaenidae ( tassonomia) la iena è un carnivoro.. (spregiativo) (senso figurato) detto di persona molto cattiva, impudente e/o sadica, anche con riferimento al verso dell'animale.