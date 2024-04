La Soluzione ♚ Un animale da savane La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un animale da savane. IENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un animale da savane: Gli Ienidi (Hyaenidae, dal greco aa, hýaina) sono una famiglia di mammiferi carnivori feliformi. Con appena quattro specie attuali (a loro volta classificate in quattro generi monospecifici: il protele e tre generi di iene), sono una delle più piccole famiglie dell'ordine dei Carnivori, nonché dell'intera classe dei Mammiferi. Nonostante il loro basso grado di diversità, le iene costituiscono una componente fondamentale della maggior parte degli ecosistemi africani. Sebbene dal punto di vista filogenetico siano più strettamente imparentate con i felini e i viverridi, e appartengano pertanto al sottordine dei feliformi, da quello ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Gli Ienidi (Hyaenidae, dal greco aa, hýaina) sono una famiglia di mammiferi carnivori feliformi. Con appena quattro specie attuali (a loro volta classificate in quattro generi monospecifici: il protele e tre generi di iene), sono una delle più piccole famiglie dell'ordine dei Carnivori, nonché dell'intera classe dei Mammiferi. Nonostante il loro basso grado di diversità, le iene costituiscono una componente fondamentale della maggior parte degli ecosistemi africani. Sebbene dal punto di vista filogenetico siano più strettamente imparentate con i felini e i viverridi, e appartengano pertanto al sottordine dei feliformi, da quello ... iena ( approfondimento) f sing (pl.: iene) (zoologia) (mammalogia) mammifero della famiglia dei Canidi residente in ambienti caldo-aridi delle zone desertiche ed è noto per il suo verso simile ad una risata e per la sua abitudine di nutrirsi delle carogne avanzate da altri animali; la sua classificazione scientifica è Hyaenidae ( tassonomia) la iena è un carnivoro (spregiativo) (senso figurato) detto di persona molto cattiva, impudente e/o sadica, anche con riferimento al verso dell'animale Sillabazione iè | na Pronuncia IPA: /'jna/ Etimologia / Derivazione dalla scrittura antica jena, preceduta da latino hyaena. Sinonimi (senso figurato) carogna, belva, satanasso Parole derivate ienato, ienidi Termini correlati volpe, cane, dingo, lupo, coyote, sciacallo Iperonimi (zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, metazoo, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, Amnioti, omeotermo, omotermo, (classe) mammifero, placentato, (superordine) euterio, (ordine) carnivoro, (famiglia) ienide Altre Definizioni con iena; animale; savane; Una tradizionale e seguita festa toscana; Sono malati di mente; Può esserlo la luna; Un animale giocoso da tavolo; L animale con due gobbe; Animale ghiotto di miele; Un animale delle savane; Alberi delle savane dai rami spinosi; Cerca altre soluzioni cruciverba

IENA

La soluzione verificata di 4 lettere per risolvere 'Un animale da savane' è IENA.