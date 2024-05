Uno che fa molta fatica a lasciare il letto

: Nel 2000 l'AFI lo ha inserito all'ottantesimo posto nella classifica delle migliori cento commedie americane di tutti i tempi. . Il dormiglione (Sleeper) è un film commedia fantascientifica di Woody Allen del 1973.

Italiano: Aggettivo: dormiglione m sing . (familiare)che dorme per parecchie ore e si alza tardi al mattino. (per estensione) che è neghittoso. Sostantivo: dormiglione m sing . (familiare)chi dorme per parecchie ore e si alza tardi al mattino. (per estensione) che è neghittoso. Sillabazione: dor | mi | glió | ne. Pronuncia: IPA: /dormi'one/ . Etimologia / Derivazione: deriva da dormire, dal latino dormire .