Una ragione fasulla

: Scusa è un singolo del rapper italiano Izi, pubblicato il 15 aprile 2016 come secondo estratto dal primo album in studio Fenice. .

Italiano: Interiezione: scusa . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sostantivo: scusa ( citazioni) f sing (pl.: scuse) . l'atto di scusare o di scusarsi chiedo scusa per il ritardo. esigo le sue scuse!.. parole con le quali qualcuno si scusa scusa! Però mi devi credere..... (gergale) intercalare per aprire un discorso o iniziare un dialogo Gianni, scusa... mi passeresti il sale.. (spregiativo) motivo falso con il quale si cerca di coprire quello vero, in genere per azioni poco gravi prima di altre peggiori non inventi altre scuse!.