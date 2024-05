Il remake di una canzone di successo

: La cover, nella terminologia della musica principalmente pop e rock, è "una nuova versione di un brano musicale" precedentemente interpretato e portato al successo da un altro artista. La differenza tra interpretazione e cover (versione) non è ben definita: in genere quando un musicista interpreta un brano considerato un classico della musica eseguito innumerevoli volte non si usa il termine cover ma interpretazione.

Italiano: Sostantivo: cover ( approfondimento) f inv . (forestierismo), (musica) nuova versione di un brano musicale, eseguita da un interprete diverso da quello originario il nostro gruppo è specializzato in cover di brani rock statunitensi. un disco di cover riarrangiate in chiave folk.. (forestierismo), (giornalismo) immagine o composizione di immagini utilizzata come copertina di una rivista, di un libro, di un disco etc.