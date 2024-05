Si può osservare anche senza guardarlo

: Precedentemente alla loro adozione nelle varie zone della Terra si usava l'ora solare locale (media o vera). I fusi orari, unificando una fascia o una zona di un fuso orario, consentono di impostare gli orologi di una regione o di uno stato sull'ora solare media del meridiano centrale del fuso in cui la zona ricade. I fusi orari sono porzioni longitudinali della superficie terrestre comprese tra due determinati meridiani, che adottano lo stesso orario per scopi legali, economici e sociali.

Italiano: Aggettivo: orario . concernente l'ora. Sostantivo: orario m sing (pl.: orari) . ripartizione delle ore. (per estensione) quantità di tempo in uno o più giorni o in una giornata orario continuato: secondo la legge, è la possibilità che un negozio, una banca, un bar, un ristorante, un supermercato, ecc. rimangano aperti appunto continuamente, per esempio anche nelle ore di pranzo o oltre le normali ore di lavoro.