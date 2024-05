La Soluzione ♚ Operazione contabile La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RISTORNO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RISTORNO

Significato della soluzione per Operazione contabile: Un servizio di cashback (in lingua italiana rimborso o ristorno) è una pratica che permette agli utenti registrati di ricevere una percentuale degli importi spesi per i loro acquisti effettuati presso i negozi online convenzionati. Molto spesso i siti che propongono questo servizio presentano anche un sistema di referenza grazie al quale è possibile guadagnare una percentuale extra derivante dalle attività dei propri invitati (referral).

Altre Definizioni con ristorno; operazione; contabile; Operazione aritmetica che può avere un resto; Operazione bellica; Un contabile; Un registro del contabile;