In ogni momento

Italiano: Avverbio: sempre . infinito nel senso temporale oppure anche al di là del tempo ti amerò per sempre.. (gergale) ancora per un periodo, già da un tempo passato ...sempre in garanzia.. (per estensione) per tutta la vita, talvolta anche oltre. (raro) in qualsiasi circostanza. (spregiativo) immancabilmente, teso a sottolineare qualcosa di negativo "Eccolo di nuovo... sempre lui!".. (senso figurato) senza eccezioni, a confermare entusiasticamente grandi qualità di qualcuno o qualcosa "Ed è gol! Sempre Paulo Dybala!".