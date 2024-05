Le model più pagate

Italiano: Sostantivo: top . (forestierismo) (abbigliamento) maglietta aderente che lascia scoperti l'addome e le spalle. (gergale) il massimo, qualcosa superiore nel proprio ambito, in genere attribuito ad oggetti o comunque cose materiali mi sono informato per l'acquisto della villa di cui mi avevi parlato: 3.000.000,00... però è il top lì.. Sillabazione: Lemma non sillababile . Etimologia / Derivazione: dall'inglese top cioè "vetta, mica" .