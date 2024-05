: C. Eraclito di Efeso (pronuncia alla greca Eràclito /e'raklito/, alla latina invece Eraclìto /era'klito/; in greco antico: et, Herákleitos, "gloria di Era" o et fs, Herákleitos ho Ephésios, "Eraclito di Efeso"; Efeso, 535 a. ) è stato un filosofo greco antico, uno dei maggiori pensatori presocratici. – Efeso, 475 a. C. Eraclito è considerato il Pensatore oscuro per eccellenza ed egli stesso nutriva sfiducia nella possibilità che il suo scritto potesse essere compreso dalla maggior parte degli uomini.

Italiano: Aggettivo: eracliteo m sing . (filosofia) relativo al filosofo greco Eraclito di Efeso. Sillabazione: e | ra | cli | tè | o. Pronuncia: IPA: /erakli'to/ . Etimologia / Derivazione: deriva dal greco aete .