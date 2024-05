Elio noto regista

: Elio Petri, pseudonimo di Eraclio Petri (Roma, 29 gennaio 1929 – Roma, 10 novembre 1982), è stato un regista, sceneggiatore e critico cinematografico italiano. Il suo attore prediletto fu Gian Maria Volonté, che diresse nei film A ciascuno il suo (1967), Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970), La classe operaia va in paradiso (1971), e Todo modo (1976). Importante regista del cinema italiano, fu autore di opere di ispirazione civile e denuncia sociale, in cui mise in evidenza il tema del rapporto tra l'uomo e l'autorità.

Italiano: Nome proprio: Pietro ( approfondimento) m . nome proprio di persona maschile. Sillabazione: pié | tro. Etimologia / Derivazione: significa pietra ed è di origine latina .