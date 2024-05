Il coupon italiano

: In finanza un'obbligazione (in inglese bond) è un titolo di credito, emesso da società o enti pubblici, che alla scadenza prefissata (data di maturità), attribuisce al suo possessore (detto obbligazionista) il diritto al rimborso del capitale prestato all'emittente più un interesse su tale somma (tasso di cedola). L'obbligazione è, per il possessore, una forma di investimento sotto forma di strumento finanziario; per l'emittente, il prestito obbligazionario ha il fine del reperimento di liquidità (nel caso delle società, è liquidità ottenuta a debito che forma il capitale sociale).

Italiano: Sostantivo: cedola f (pl.: cedole) . (diritto) (economia) (commercio) (finanza) interesse maturato (trimestrale, semestrale o annuale) di un titolo secondo modalità prefissate. (storia) talloncino numerato unito a un titolo mobiliare, da staccare e consegnare per incassare l'interesse o il dividendo. Sillabazione: cè | do | la. Pronuncia: IPA: /'tdola/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo schedula, diminutivo di scheda ossia "foglio di carta, scheda" (fonte Treccani); derivazione di scindere perché le cedole si staccavano da un foglio che rappresentava il titolo prima dell'avvento dell'informatica .