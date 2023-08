Condurre un auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condurre un auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GUIDARE

Significato/Curiosita : Condurre un auto

Grand theft auto iii, noto anche come gta iii, è un videogioco action-adventure del 2001, sviluppato da dma design e pubblicato da rockstar games per... Deputato. facendo una campagna con lo slogan "non sono venuto qui per guidare agnelli ma per risvegliare i leoni", ha denunciato la "casta politica"...