Significato della soluzione per: Vulcano dormiente degli usa

Il Monte Rainier (in inglese Mount Rainier), anche noto come Tahoma o Tacoma, è uno stratovulcano attivo situato nello stato di Washington, negli USA, a 95 km da Seattle. , circostanza che la rende la maggiore del Washington, del gruppo montuoso a cui appartiene e dell'arco vulcanico. m. l. Situato nella catena delle Cascate del nord-ovest Pacifico, oltre che nel parco nazionale omonimo, la vetta si erge per 4392 m s.

Inglese: Aggettivo: rainier . comparativo di rainy. Sillabazione: rain | i | er. Pronuncia: (UK) IPA: /'en.i.()/, SAMPA: /"reIn.i.@(r)/. (US) IPA: /'en.i./, SAMPA: /"reIn.i.@`/. Etimologia / Derivazione: dall'inglese rain + -ier . , edizione inglese.