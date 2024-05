Uno zero in lettere

: Il termine nulla vuole indicare o l'assenza di ogni cosa, un'assoluta mancanza di realtà, dall'origine etimologica nel latino nulla - neutro plurale dell'aggettivo nullus -a -um ("nessuno") - che si può rendere come "nessuna cosa", o il contrario di "qualcosa", lemma quest'ultimo che etimologicamente è reso in latino con nonnihil (il non niente) dove viene utilizzato il termine nihil. Il termine nel linguaggio comune viene sentito come equivalente nel significato al vocabolo più usato niente che ha un'etimologia incerta e complessa tra cui quella di non ente, significato che in filosofia fu adottato da Heidegger.

Italiano: Avverbio: nulla . niente affatto. Pronome: nulla . nessuna cosa Non fare nulla!. Cerca di non dire nulla. non dissero nulla.. Sostantivo: nulla m inv . assenza di tutto, vuoto Chiusi gli occhi e vidi il nulla. All'inizio era il nulla.. (filosofia) non essere per Aristotele l'attività teoretica è nobile perché non serve a nulla.. (per estensione) (senso figurato) oblio ebbe la consapevolezza del nulla.