Il libro consultato da chi gioca al Lotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il libro consultato da chi gioca al Lotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : CABALA

Significato/Curiosita : Il libro consultato da chi gioca al lotto

la smorfia è il libro che viene usato per interpretare i sogni al fine di trarne suggerimenti su numeri vincenti da giocare al lotto. in ogni smorfia... la smorfia èche viene usato per interpretare i sognifine di trarne suggerimenti su numeri vincentigiocare. in ogni smorfia... La cabala, cabbala, qabbaláh o kabbalah (in ebraico , letteralmente 'ricevuta', 'tradizione') è l'insieme degli insegnamenti esoterici propri dell'ebraismo rabbinico, già diffusi a partire dal XII-XIII secolo; in un suo significato più ampio, il termine intende quei movimenti esoterici sorti in ambito ebraico con la fine del periodo del Secondo Tempio. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

