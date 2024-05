Significato della soluzione per: Le troviamo in molte poesie

Le Rime sono una raccolta, eterogenea e disorganica in quanto realizzata postera, che raccoglie le poesie, legate alle varie esperienze esistenziali e stilistiche di Dante Alighieri, scritte nel corso di una ventina d’anni e non raccolte nella Vita nuova e nel Convivio. Non si tratta di un canzoniere organico costruito dal poeta secondo un disegno, ma di una serie di componimenti eterogenei, raccolti e ordinati successivamente dai critici moderni.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: rime f pl . plurale di rima. Sillabazione: rì | me. Etimologia / Derivazione: vedi rima . Proverbi e modi di dire: rispondere per le rime.