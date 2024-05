Significato della soluzione per: Tecnica di pittura

. La pittura a olio è una tecnica pittorica che utilizza pigmenti in polvere mescolati con oli siccativi.

Italiano: Sostantivo: tela ( approfondimento) f sing (pl.: tele) . (tessile) tessuto con fibra di cotone, lino o canapa a struttura semplice ad uso biancheria per il letto o per la tavola. intreccio di fili che il ragno stende in luoghi atti a catturare insetti volanti.. (pittura) dipinto realizzato su una tela tesa su un telaio. (senso figurato) tresca. Sillabazione: té | la. Pronuncia: IPA: /'tela/ .