Lo sono i manoscritti privi delle pagine iniziali

: Acefalo – un oggetto od un organismo privo di testa; per estensione può indicare metaforicamente un ente privo di struttura dirigenziale, un albero privo della cima, un libro privo di titolo o di incipit Acefalo – in metrica classica si dice di un verso privo della sillaba iniziale Acefalo – in musica indica un ritmo che presenta una pausa in battere Acefalo – molluschi lamellibranchi Acefali – gruppo di eretici (senza capo spirituale, da cui appunto acefali) monofisisti del V secolo Acéphale – società segreta fondata in Francia nella prima metà del Novecento.

Italiano: Sostantivo: acefalia f sing (pl.: acefalie) . (medicina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: a | ce | fa | lì | a. Pronuncia: IPA: /atefa'lia/ . Etimologia / Derivazione: deriva da acefalo .