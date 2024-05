Significato della soluzione per: Il sommozzatore militare

Un sommozzatore (o subacqueo, in ambito militare anche uomo rana) è qualsiasi persona che si immerge sott'acqua con l'ausilio di un sistema di erogazione autonomo ARA o ARO, in inglese SCUBA, che gli fornisce la miscela respiratoria (aria, ossigeno, elio-ossigeno, azoto-elio-ossigeno) alla pressione dell'ambiente in cui opera permettendogli di restare sott'acqua per periodi variabili e relativi alla quantità di gas che il sistema può trasportare ed alla profondità in cui questa viene respirata.

Italiano: Sostantivo: rana f sing (pl.: rane) . (zoologia) anfibio appartenente alla famiglia dei Ranidae. Sillabazione: rà | na. Pronuncia: IPA: /'rana/ . Etimologia / Derivazione: dal latino rana . Parole derivate: ranista, ranocchia, ranocchiaia, ranocchiesco, ranocchio. Da non confondere con: ranuncolo. Iperonimi: animale, vertebrato, eterotermo, anfibio, anure, ranide. Proverbi e modi di dire: uomo-rana.