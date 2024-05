Si scaccia distraendosi

: La noia (termine derivato, come quello francese di ennui, dal latino in odio e ripreso probabilmente dal provenzale noja, enoja, enueg) è uno stato psicologico di demotivazione, temporanea o duratura, nata dall'assenza di azione, dall'ozio o dall'essere impegnato in un'attività sostenuta da stimoli che si recepiscono come ripetitivi o monotoni o, comunque, contrari a quelli che si reputano più confacenti alle proprie inclinazioni e capacità.

Italiano: Sostantivo: noia ( approfondimento) f sing (pl.: noie) . (filosofia) (psicologia) senso di fastidio, insoddisfazione e tristezza che deriva dall'ozio, dall'assenza di azione o da un'attività ripetitiva. (per estensione) attesa probabilmente disattesa. Sillabazione: nò | ia. Pronuncia: IPA: /'nja/ . Etimologia / Derivazione: dal provenzale noja, enoja . Citazione: Sinonimi: insoddisfazione, malinconia, malumore, monotonia, scontentezza, tedio, tristezza, uggia, barba.