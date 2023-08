Si scaccia svagandosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scaccia svagandosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOIA

Significato/Curiosità : Si scaccia svagandosi

Lo svago rappresenta un'importante pratica per allontanare la noia e rigenerare la mente. Coinvolgersi in attività piacevoli e stimolanti aiuta a staccare dalla routine, migliorando il benessere mentale e riducendo lo stress. L'arte dello svago può variare dalle letture alle passeggiate all'aperto, dai giochi agli hobby creativi. Queste attività non solo intrattengono, ma anche favoriscono la creatività, l'apprendimento e la connessione sociale. Lo svago consapevole offre un valido strumento per migliorare la qualità della vita, mantenendo la mente attiva e la noia a debita distanza.

