Lo rotea il gaucho

: Possono essere validi altri sinonimi come "lasso", "laso" o anche la parola inglese "rope". Il lazo (dal latino "laqueus", ovvero "laccio"; "corda") è un sostantivo derivante dalla lingua spagnola ma utilizzato correntemente in italiano per indicare quel particolare tipo di laccio, del quale si servono i cowboy nordamericani o i gaucho sudamericani provenienti dall'Argentina, per praticare il cosiddetto roping, ovvero la cattura di quadrupedi o di bestiame.

Italiano: Sostantivo: corda ( approfondimento) f sing (pl.: corde) . (tessile) filo, o oggetto filiforme, realizzato in fibra organica o materiale sintetico. (geometria) segmento che unisce due punti distinti di una circonferenza. filo spesso che fa parte di alcuni strumenti musicali. Sillabazione: cor | da. Pronuncia: IPA: /'krda/ . Etimologia / Derivazione: dal latino chorda a sua volta dal greco antico d ovvero "intestino" .