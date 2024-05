Significato della soluzione per: Romeo: la casa di giulia e giulietta

L. Alfa Romeo è un'azienda italiana nota per la produzione di vetture dal carattere sportivo. Fondata il 24 giugno 1910 a Milano come A. A. F. (acronimo di "Anonima Lombarda Fabbrica Automobili"), nel 1918 cambiò nome in "Alfa Romeo" in seguito all'acquisizione del controllo della società da parte di Nicola Romeo. L'Alfa Romeo appartenne all'Istituto per la Ricostruzione Industriale dal 1933 al 1986, quando fu venduta al gruppo Fiat, prima di diventare nel 2014 un marchio di Fiat Chrysler Automobiles e dal 2021 del gruppo Stellantis.

Italiano: Sostantivo: alfa ( approfondimento) f . prima lettera dell'alfabeto greco , a, corrispondente alla lettera A, a dell'alfabeto latino. inizio di qualcosa, in contrapposizione ad omega dire tutto dall' alfa all' omega.. totalità. essenza Ego sum alpha et omega, principium et finis (Apocalisse, 1,8; 21,6; 22,13).. nelle iscrizioni sepolcrali, simbolo dell' eterna presenza del Cristo Lo ben che fa contenta questa corte, Alfa e O è di quanta scrittura Mi legge Amore o lievemente o forte (Dante, XXVI, 15-18).