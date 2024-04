La Soluzione ♚ La Giulietta che amò Romeo La definizione e la soluzione di 8 lettere: La Giulietta che amò Romeo. CAPULETI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La giulietta che amo romeo: Giulietta Capuleti (nome originale inglese Juliet Capulet) è la protagonista femminile della storia tragica Romeo e Giulietta, la cui versione più famosa è quella di William Shakespeare. Ella è l'unica figlia dei Capuleti, ricchi commercianti di Verona, ed è cugina di Tebaldo. La Giulietta di Shakespeare è prossima al suo 14º compleanno, essendo nata la vigilia della festa del raccolto "Lammas" (1º agosto), quindi il suo compleanno è il 31 luglio:Atto I Scena III: Donna Capuleti: "....Tu sai che mia figlia ha una certa età..."Nutrice: "Deve compiere i quattordici... quanto manca alla festa del raccolto"Donna Capuleti: "Più o meno quindici ... Inglese Sostantivo Significato e Curiosità su: Giulietta Capuleti (nome originale inglese Juliet Capulet) è la protagonista femminile della storia tragica Romeo e Giulietta, la cui versione più famosa è quella di William Shakespeare. Ella è l'unica figlia dei Capuleti, ricchi commercianti di Verona, ed è cugina di Tebaldo. La Giulietta di Shakespeare è prossima al suo 14º compleanno, essendo nata la vigilia della festa del raccolto "Lammas" (1º agosto), quindi il suo compleanno è il 31 luglio:Atto I Scena III: Donna Capuleti: "....Tu sai che mia figlia ha una certa età..."Nutrice: "Deve compiere i quattordici... quanto manca alla festa del raccolto"Donna Capuleti: "Più o meno quindici ... itch (pl.: itches) (medicina) prurito Verbo Intransitivo to itch ( 3ª persona sing. presente itches, participio presente itching, passato semplice e participio passato itched) prudere Capulet: ... Speak not, reply not, do not answer me; / My fingers itch. Wife, we scarce thought us blest / That God had lent us but this only child; / But now I see this one is one too much, / And that we have a curse in having her: / Out on her, hilding! — Capuleti: ... non parlare, non replicare, non rispondere, mi prudono le mani! Moglie mia, noi non ci credevamo abbastanza felici, perché Dio ci aveva mandato soltanto questa figlia; ma ora veggo che anche quest'una è troppo, e che l'averla fu per noi una maledizione. Al diavolo, sbrindellona! Pronuncia IPA: /t/

Ascolta la pronuncia (Audio (US)) : Dictionary.com, lemma itch Altre Definizioni con capuleti; giulietta; romeo; Furono gli acerimi avversari dei Montecchi; Erano avversari dei Montecchi; Il musical di Bernstein ispirato a Romeo e Giulietta; Muore con Giulietta; La Romeo di Giulia e Giulietta; Scende in pista con Romeo; La Romeo della Giulia; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La Giulietta che amò Romeo

CAPULETI

C

A

P

U

L

E

T

I

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'La Giulietta che amò Romeo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.