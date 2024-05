Significato della soluzione per: Rinuncia forzata

Le conseguenze immediate della privazione del sonno, oltre alla stanchezza psicofisica, includono cattivo umore, facile irritabilità, difficoltà nella concentrazione e nell'apprendimento, perdite di memoria, alterazione della capacità decisionale, calo di interesse per le attività quotidiane, tremori, viso gonfio e pallido e altro ancora. La privazione del sonno è una condizione che consiste nella notevole riduzione o totale assenza del sonno in una persona o animale, che può condurre alla morte.

Italiano: Sostantivo: privazione f sing (pl.: privazioni) . rinuncia occorre far fronte a delle privazioni.. (raro) soppressione la privazione dei diritti civili.. Sillabazione: pri | va | zió | ne. Pronuncia: IPA: /priva'tsjone/ . Etimologia / Derivazione: dal latino privatio derivazione di privare cioè "privare" . Sinonimi: (di libertà, affetto) perdita, mancanza. rinuncia, sacrificio.