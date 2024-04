La Soluzione ♚ Rinuncia alla carica

La soluzione di 13 lettere per la definizione: Rinuncia alla carica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DIMISSIONARIO

Curiosità su Rinuncia alla carica: La rinuncia all'ufficio di romano pontefice o rinuncia al munus petrino o rinuncia papale (in latino: renuntiatio muneris) è un istituto giuridico previsto... Il Governo della Repubblica Italiana è un organo di tipo complesso del sistema politico italiano, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, capo del governo, e dai ministri, che formano il Consiglio dei ministri, e da viceministri e sottosegretari; esso costituisce il vertice del potere esecutivo. Il Presidente del Consiglio ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi in piazza Colonna a Roma; il Governo nel suo insieme utilizza come sedi di rappresentanza per alcune occasioni ufficiali Villa Doria Pamphilj, Villa Madama e il Palazzo della Farnesina, situati tutti a Roma. Il governo attuale è il governo Meloni, in carica dal 22 ...

Altre Definizioni con dimissionario; rinuncia; carica;