Significato della soluzione per: Pesante soprabito

Era un soprabito ferraiolo, con bottoni, bavero, maniche e pistagna. Il pastrano (da palliàstrum, peggiorativo di pàllium, che vuol dire "pàllio") è un mantello di tessuto grossolano, un tempo indossato dai poveri. .

Italiano: Aggettivo: impermeabile m e f (pl.: impermeabili) . (fisica) (chimica) che non si lascia attraversare da liquidi. Sostantivo: impermeabile ( approfondimento) m e f sing (pl.: impermeabili) . soprabito primaverile o autunnale. Sillabazione: im | per | me | à | bi | le. Pronuncia: IPA: /imperme'abile/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo impermeabilis . Sinonimi: (aggettivo) incerato, gommato, impenetrabile, idrorepellente, idrofugo,.