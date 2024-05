Significato della soluzione per: Passaggio coperto

Il portico (dal latino porticus, da porta) è una galleria aperta, collocata per lo più all'esterno e al piano terreno di un edificio; può avere funzione di riparo o anche solo decorativa. Un tipo particolare di portico è anche il nartece, tipico della basilica paleocristiana (dove se è sviluppato su quattro lati è detto quadriportico). Si parla più propriamente di "porticato" in relazione a un portico molto sviluppato in lunghezza o all'insieme dei portici costituenti un quadriportico, un chiostro o un'altra struttura porticata.

Italiano: Sostantivo: portico ( approfondimento) m sing (pl.: portici, portichi) . (architettura) galleria esterna di un edificio. Sillabazione: pòr | ti | co. Pronuncia: IPA: /'prtiko/ . Etimologia / Derivazione: dal latino porticus . Sinonimi: porticato, colonnato, galleria, loggia, loggiato, vestibolo. Parole derivate: criptoportico. Alterati: (diminutivo) portichetto.