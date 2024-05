Lo è la parte querelante

Significato della soluzione per: Lo e la parte querelante

. È il più settentrionale dei comuni della provincia che sorgono in riva al lago. Con Belgirate e Meina costituisce l'Unione di comuni del Vergante. Lesa (Lesa in piemontese e in lombardo) è un comune italiano di 2 157 abitanti della provincia di Novara, affacciato sulla sponda piemontese del Lago Maggiore.

Italiano: Voce verbale: lesa . participio passato, femminile singolare di ledere. Sillabazione: lé | sa. Pronuncia: IPA: /'leza/ . Etimologia / Derivazione: vedi ledere .