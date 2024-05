Significato della soluzione per: Si parla a minsk

Confina a ovest con Polonia e Lituania, a est con la Russia, a sud con l'Ucraina e a nord con la Lettonia; è uno Stato senza sbocco al mare con corsi d'acqua navigabili. La Bielorussia (in bielorusso , Bielarus; in russo , Belarus'), formalmente Repubblica di Bielorussia (in bielorusso , Respublika Bélarus; in russo , Respublika Belarus'), in passato chiamata anche Russia Bianca, è uno Stato che si trova nell'Europa orientale.

Italiano: Aggettivo: bielorusso m sing . (geografia) attinente alla Bielorussia. che vive o è nato in Bielorussia. Sostantivo: bielorusso m sing . chi vive o è nato in Bielorussia. Sostantivo: bielorusso solo sing . (linguistica) lingua slava orientale parlata in Bielorussia. Sillabazione: bie | lo | rùs | so. Pronuncia: IPA: /bjelo'russo/ . Etimologia / Derivazione: dal russo (belorusskij) ovvero "russo bianco" .