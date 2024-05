Significato della soluzione per: Non coniugati

Un incel (pronuncia inglese /'nsl/, parola macedonia dall'inglese involuntary celibate, "celibe involontario") è un membro di una subcultura online costituita da individui che si autodefiniscono "celibi involontari" e attribuiscono il fatto di non essere in una relazione sentimentale e/o sessuale al loro non essere attraenti, secondo alcuni criteri a loro dire oggettivi e indipendenti dalla loro volontà.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: celibi m . plurale di celibe. Sostantivo, forma flessa: celibi m . plurale di celibe. Sillabazione: cè | li | bi. Pronuncia: IPA: /'tlibi/ . Etimologia / Derivazione: vedi celibe .