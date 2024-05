Non lo è il biglietto tranviario

Significato della soluzione per: Non lo e il biglietto tranviario

La carta di imbarco (boarding pass in inglese) è il documento, emesso dal vettore aereo, che si riceve al termine dell'accettazione in aeroporto e, come dice il nome, è necessario (in associazione ad un documento d'identità da esibire) per salire sull'aeromobile nelle procedure di imbarco. Al banco dell'accettazione viene anche stampata un'etichetta (a forma di fascetta), analoga alla carta d'imbarco, che è apposta ad ogni bagaglio stivato.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: cedibili m e f . plurale di cedibile. Sillabazione: ce | dì | bi | li. Etimologia / Derivazione: vedi cedibile .