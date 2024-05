Significato della soluzione per: I nativi di famagosta

È uno stato membro dell'Unione europea dal 1º maggio 2004 e del Commonwealth dal 13 marzo 1961. La capitale è Nicosia. È situata a sud della penisola anatolica (70 km) e a ovest della costa del Vicino Oriente (100 km). Estende de iure la sua sovranità su tutta l'isola di Cipro (terza isola per estensione del Mediterraneo dopo Sicilia e Sardegna) e sulle acque circostanti, tranne che su due piccole aree, Akrotiri e Dhekelia, che, al momento dell'indipendenza, sono rimaste al Regno Unito come basi militari sovrane. Cipro (AFI: /'ipro/; p in greco, Kibris in turco), ufficialmente Repubblica di Cipro, è uno stato insulare del Mediterraneo orientale.

Italiano: Aggettivo: cipriota f sing . (geografia) che è relativo a Cipro. Sostantivo: cipriota f sing . (geografia) abitante od originario di Cipro Zenone di Cizio era cipriota.. Sillabazione: ci | pri | ò | ta. Pronuncia: IPA: //tipri'ta/ . Etimologia / Derivazione: deriva da Cipro . Iperonimi: europeo.