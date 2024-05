Significato della soluzione per: Lettere solenni

Le Epistole di Francesco Petrarca sono una raccolta di lettere in prosa latina del grande poeta, in parte progettate già dall'autore per la pubblicazione e pensate per un pubblico più vasto del destinatario esplicito. Sono molto numerose e sono catalogate in cinque raccolte, secondo la scelta e il riordino compiuto dallo stesso autore. Notevole è l'importanza storica di queste epistole: sono la migliore fonte per la ricostruzione della vita del poeta e una vivida chiave d'accesso al suo pensiero, oltre che al tempo in cui egli visse.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: epistole f pl . plurale di epistola. Sillabazione: e | pì | sto | le. Etimologia / Derivazione: vedi epistola . Sinonimi: lettere, missive.