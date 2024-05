Significato della soluzione per: Il leggendario eroe svizzero

Solitamente un tell è formato per la maggior parte di mattoni di fango o di altre strutture architettoniche contenenti una grande percentuale di pietre o limo. Un tell o tel (in arabo: , tall, in ebraico: , tel, 'collina') è un tipo di sito archeologico, risultato dell'accumulo e della seguente erosione di materiali depositati dall'occupazione umana in lunghi periodi di tempo. Questo fenomeno è diffuso in un'area che va dalla valle dell'Indo (a est) alla penisola balcanica (a ovest).

Italiano: Sostantivo: tell m . (archeologia) rilievo formato da detriti derivati da antichi insediamenti umani. Sillabazione: Lemma non sillababile .