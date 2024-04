La Soluzione ♚ Il Guglielmo eroe svizzero

La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il Guglielmo eroe svizzero. TELL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su il guglielmo eroe svizzero: Un tell o tel (in arabo: , tall, in ebraico: , tel, 'collina') è un tipo di sito archeologico, risultato dell'accumulo e della seguente erosione di materiali depositati dall'occupazione umana in lunghi periodi di tempo. Solitamente un tell è formato per la maggior parte di mattoni di fango o di altre strutture architettoniche contenenti una grande percentuale di pietre o limo.

Altre Definizioni con tell; guglielmo; eroe; svizzero;