Significato della soluzione per: La lascia il natante

Il termine pascià (in turco pasa), pur derivante dalla stessa parola, è più tipico della realtà istituzionale e culturale turco-ottomana. Lo scià (in persiano , shah, "re", AFI: [h]) è il titolo dato al sovrano di Persia, figura di comando che gode di assoluti poteri in campo politico, ma che può vantare anche una notevole caratura spirituale, ergendosi anche al di sopra della classe sacerdotale.

Italiano: Sostantivo: scia f sing(pl.: scie) . (marina) solcatura ondosa visibile dietro un natante che naviga. (per estensione) segno aeriforme, odoroso o luminoso visibile nell'aria dopo il transito di persone o di beni. Voce verbale: scia . terza persona singolare dell'indicativo presente di sciare. seconda persona singolare dell'imperativo presente di sciare. Sillabazione: scì | a.