Significato della soluzione per: Un laboratorio d abiti

Prima del prêt-à-porter le sartorie erano diffusissime, ma, per l'aumento del prezzo della manodopera e la concorrenza dei capi confezionati, a partire dagli anni sessanta e settanta sono andate via via diminuendo. Vi si preparano abiti su misura o si fanno modifiche personalizzate su capi preconfezionati. Una sartoria è il laboratorio artigianale dove si realizzano abiti; vi lavora il sarto, coadiuvato da lavoranti.

Italiano: Sostantivo: sartoria f sing (pl.: sartorie) . (tessile) (abbigliamento) laboratorio artigiano dove si producono abiti. arte e tecnica di produrre abiti. Sillabazione: sar | to | rì | a. Pronuncia: IPA: /sarto'ria/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di sartore ( dal latino tardo sartor) . Sinonimi: atelier. alta moda, moda. Termini correlati: sarto.