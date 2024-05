La Soluzione ♚ Incita l asinello La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ARRI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ARRI

Significato della soluzione per Incita l asinello: La Alexa rappresenta il primo importante passo della Arri nella cinematografia digitale, oltre che quello del cinema in generale, che viene dopo i primi approcci compiuti con le Arriflex D-20 e D-21. La Arri Alexa è una macchina da presa digitale per il cinema, introdotta per la prima volta nell'aprile 2010. È una macchina modulare che monta ottiche PL ed è dotata di un sensore CMOS di formato Super 35 in grado di acquisire 2880 x 2160 pixel.

Altre Definizioni con arri; incita; asinello; Può lanciarlo un elefante; La intraprendono i cadetti; Incita a salire; Il grido che incita il torero; Incitamento all asinello; Può essere vivente con il bue e l asinello;