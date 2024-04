La Soluzione ♚ Il grido che incita il torero

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OLÈ

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Il grido che incita il torero: incisa il torneo" Ole Gunnar Solskjær (IPA ['ul 'gnr ²sulær] ; Kristiansund, 26 febbraio 1973) è un allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese. Dopo aver militato in patria nel Clausenengen e nel Molde, all'età di ventitré anni è stato acquistato dagli inglesi del Manchester United per circa due milioni di euro; con la maglia dei Red Devils ha realizzato centoventisei reti in dodici stagioni, conquistando quindici trofei.

Altre Definizioni con olè; grido; incita; torero;