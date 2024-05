Significato della soluzione per: Guida fra le nuvole

. La responsabilità della condotta di volo (sia esso commerciale o privato) è sempre del pilota in comando (comandante), in inglese pilot in command, la cui autorità a bordo è pari a quella del comandante a bordo di una nave. L'aviatore (anche genericamente pilota) è una persona che conduce un aeromobile in volo, sia per piacere sia per professione.

Italiano: Sostantivo: aviatore ( approfondimento) m sing . (professione) (aeronautica) (militare) chi conduce un aeromobile in volo, sia per piacere sia per professione, previo possesso di licenza. Sillabazione: a | via | tó | re. Pronuncia: IPA: /avja'tore/ . Etimologia / Derivazione: dal francese aviateur . Sinonimi: pilota, aviere. Parole derivate: aviatorio.