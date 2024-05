Fra Huron e Ontario

: Il lago Erie (in inglese: Lake Erie, pronuncia /lek 'ri/; in italiano alle volte riportato erroneamente come Lago Eire), è uno dei cinque maggiori laghi della zona dei Grandi Laghi nell'America settentrionale, che comprende alcuni dei più estesi laghi d'acqua dolce del mondo. Lo stesso lago Erie è il tredicesimo lago al mondo per superficie ed il quarto dei cinque grandi laghi, anche contando laghi d'acqua salata come il mar Caspio ed il lago d'Aral.

Francese: Sostantivo: droguerie f (pl.: drogueries) . (commercio) drogheria. Sillabazione: dro | guerie. Pronuncia: IPA: /dgi/ Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: dal drogue, "droga" + suffisso -erie .