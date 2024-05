Significato della soluzione per: Si effettuano per rinnovare il credito dei telefonini

L'auto elettrica è un'automobile con motore elettrico che utilizza come fonte di energia l'energia immagazzinata in una o più batterie ricaricabili. Negli Stati Uniti e nell'Unione europea, a partire dal 2020, il costo di gestione dei più recenti veicoli elettrici è inferiore a quello delle auto a combustione equivalenti, a causa dei minori costi di rifornimento e manutenzione. Rispetto ai veicoli con motore a combustione interna, le auto elettriche sono più silenziose, hanno maggiore efficienza energetica, non hanno emissione di gas di scarico e hanno emissioni complessive inferiori.

Italiano: Voce verbale: ricarico . prima persona singolare dell'indicativo presente di ricaricare. Etimologia / Derivazione: vedi ricaricare .