Significato della soluzione per: Donazione eredita

Il làscito è un atto con il quale taluno dispone una donazione in favore di terzi di beni e/o valori di un certo rilievo; tipicamente si tratta di una manifestazione di liberalità espressa con il testamento e pertanto in genere da concretizzarsi mortis causa al momento della dipartita del donante (per successione testamentaria). A questi fini è molto prossimo al legato, dal quale si differenzia per alcuni aspetti di natura, a conti fatti, più capziosa e filologica che non sostanziale.

Italiano: Sostantivo: lascito ( approfondimento) m sing(pl.: lasciti) . (diritto) assegnazione di un bene tramite testamento. Sillabazione: là | sci | to. Pronuncia: IPA: /'laito/ . Etimologia / Derivazione: deriva da lasciare, dal latino laxare cioè "allargare, allentare, sciogliere" . Sinonimi: legato, donazione, eredità.