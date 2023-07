Donazione in dichiarazione reddituale: mille - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donazione in dichiarazione reddituale: mille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OTTO PER

Significato/Curiosita : Donazione in dichiarazione reddituale: mille

L'otto per mille (spesso abbreviato in 8xmille) è la quota di imposta sui redditi soggetti irpef, che lo stato italiano distribuisce, in base alle scelte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Donazione in dichiarazione reddituale: mille : donazione; dichiarazione; reddituale; mille; donazione testamentaria; donazione ; dichiarazione solenne del sovrano al popolo; Come una dichiarazione falsa; Una dichiarazione resa da-vanti all autorità; Locuzione per confermare una dichiarazione ; Una dichiarazione resa davanti all autorità; mille duecento nell antica Roma; Il Medio durò un mille nnio; Camille Saint-: compose Il carnevale degli animali; La città da cui parte la mille Miglia per le auto storiche; Il nome di Demille ;

