Significato della soluzione per: Un divano per dormire

Un letto può essere singolo nel caso sia progettato per ospitare una sola persona o doppio o matrimoniale. . Il letto è un mobile domestico costituito da una superficie orizzontale solitamente ricoperta da un materasso su cui è possibile sdraiarsi per dormire.

Italiano: Aggettivo: letto m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Aggettivo: letto inv . che può essere utilizzato per dormire. Sostantivo: letto ( approfondimento) m sing (pl.: letti) . (falegnameria) mobile composto da un fusto, di una rete o di molle sui quali viene appoggiato il materasso al fine di riposare o dormire. (per estensione) qualsiasi mobile o posto su cui ci si può distendere Per campeggiare la notte nel bosco trovammo un soffice letto di foglie appena sotto un acero.